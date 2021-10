Sommerhaus der Stars 2021: Warum läuft heute keine neue Folge?

Fußball statt "Sommerhaus der Stars": RTL hat sich entschieden, am Donnerstag (21. Oktober) das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus zu übertragen. Und die neunte "Sommerhaus"-Folge?

Eigentlich hätte am Donnerstagabend nur eine Europapokalspiel im Free-TV zu sehen sein sollen. Bei Nitro läuft um 18.45 Uhr das Spiel von Bayer Leverkusen bei Betis Sevilla. Doch nun hat RTL sein Programm umgestellt und zeigt das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus ebenfalls im Free-TV, und zwar im Hauptprogramm ab 20.15 Uhr.

Die für diesen Abend geplante neunte "Sommerhaus"-Folge fällt nicht aus, sondern wurde vorgezogen. Sie wurde bereits am Mittwoch (20. Oktober) um 22.35 Uhr ausgestrahlt, also im Anschluss an die achte Folge und "RTL Direkt". Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge. Wer die Episode verpasst hat, kann sie außerdem bei TVNOW sehen.