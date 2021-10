ARTE-Porträt über Cat Stevens: Vom Sunnyboy zum Zweifler

Dass der Doku-Beitrag von France Swimberge den Namen "Cat Stevens" trägt, ist keine Selbstverständlichkeit, liebt der Mann, der ursprünglich bürgerlich Steven Georgiou hieß und in London zur Welt kam, ja auch den Identitätswechsel. Ursprünglich mit sonnigem Folk-Music-Gemüt in Erscheinung getreten, haderte er allerdings schon bald mit Selbstzweifeln. So nannte sich Cat Stevens seit 1978 "Yusuf Islam" und legte zunächst – anders als das der Charakter seiner früheren Songs nahelegt – eine eher freudlose, religiös konservative Haltung an den Tag.