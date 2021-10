Die Ibiza Affäre bei Sky: Die Geheimnisse bleiben

Für öffentliche Aufmerksamkeit dürfte also gesorgt sein. Alle vier Folgen sind seit 21. Oktober "on demand" bei Sky Ticket oder Sky Q zu sehen. Bei Sky Atlantic wird die vierteilige Serie jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt (Donnerstag, 21. und 28. Oktober, 20.15 Uhr). Selbstredend könnte die Aktualität der Serie auch schaden – weil ein neuer Skandal den alten überdeckt. Von Dezember 2017 bis Mai 2019 waren Kurz (ÖVP) und Strache (FPÖ) Koalitionspartner.

"Die Ibiza Affäre" beruht auf einem Sachbuch von zwei Journalisten der "Süddeutschen Zeitung", die den Fall mit Kollegen des "Spiegel" nach seriöser Quellenprüfung 2019 an die Öffentlichkeit brachten. Regisseur Christopher Schier ("Tatort: Lass den Mond am Himmel stehen") erzählt in knapp drei Stunden die Demontage Heinz-Christian Straches allerdings aus Sicht jener Männer, die Strache mit einem bereits 2017 aufgezeichneten Video mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte bloßstellten: Es geht um den Wiener Anwalt Ramin Mirfakhrai (David A. Hamade) und den Privatdetektiv Julian H. (Nicholas Ofczarek).

Gelungener Polit-Thriller alter Schule

Im Ergebnis ist die Miniserie äußerst gelungen. Angenehm schmähfrei und beeindruckend authentisch inszeniert, eher wie ein guter amerikanischer Polit-Thriller alter Schule, fühlen sich Figuren und Szenen echt an. Fast so, als würde man Mäuschen spielen dürfen in einer unfassbaren Skandalgeschichte. Fans von Meisterwerken wie "Die Unbestechlichen" oder "The Insider" dürften sich an die besten Polit-Thriller-Momente erinnert fühlen. Alle Schauspieler wirken bis in kleinste Nebenrollen beeindruckend echt, wobei Nicholas Ofczarek ("Der Pass") als schmieriger Privatdetektiv und halbseidener Lebemann in einer weiteren Paraderolle mal wieder heraussticht.