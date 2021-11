Wer weiß denn sowas? Rúrik Gíslason tritt gegen Renata Lusin an

Der ehemalige Profifußballer und die Tänzerin sind am Mittwoch, 17. November, in der ARD-Quizsendung dabei. Renata Lusin bildet gemeinsam mit Bernhard Hoëcker ein Team. Rúrik Gíslason wird an der Seite von Elton versuchen, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Die gebürtige Russin und der Isländer hatten im Frühjahr gemeinsam die RTL-Tanzshow "Let's Dance" gewonnen .

In der von Kai Pflaume moderierten Quizshow geht es weniger um Allgemeinwissen als darum, bei teils sehr kuriosen Fragen das richtige Gefühl für die richtige Antwort zu haben. Die erste Ausgabe lief am 6. Juli 2015 in der ARD, seitdem erfreut sich das Format an guten Einschaltquoten. Neben Renata und Rúrik sind in der Woche vom 15. bis 19. September auch Oliver Korittke und Henry Hübchen, Laura Karasek und Steffen Hallaschka, Barbara Eligmann und Wigald Boning sowie Tom Wlaschiha und Henning Baum zu Gast.