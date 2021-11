Alles auf Rot: Kritik zum Film bei ARTE

"Alles auf Rot" ist der letzte Teil der Krimi-Reihe von Lars Becker. Es ist ein würdiger Abschluss, bei dem die Darsteller bis in die Nebenrollen überzeugen.

Drei gefeierte Vorgänger und ein Cast, der hohe Erwartungen schürt: Mit "Alles auf Rot" vollendet Regisseur und Drehbuchautor Lars Becker seine Kriminal-Reihe um die Hamburger Polizisten Kessel und Diller – und wird allen Erwartungen gerecht. Klanghafte Namen wie Fritz Karl, Nicholas Ofczarek, Jessica Schwarz und Kidar Khodr Ramadan liefern allesamt, was sie versprechen und treiben sich in dem rauen Polizeikrimi gegenseitig zu Höchstleistungen. ARTE zeigt den Film, dessen Figuren durch den Roman "Unter Feinden" des Juristen Georg M. Oswald inspiriert sind, nun zur besten Sendezeit als Erstausstrahlung.

In einem Brautmodengeschäft finden sich üblicherweise erwartungsfrohe Menschen ein, die auf den vermeintlich schönsten Tag ihres Lebens hinfiebern. Doch zwei verhängnisvolle Telefonate lassen Böses erahnen: Kurz darauf werden ein Dealer und seine Braut erschossen. Bei der Dame, die im Hochzeitskleid starb, handelt es sich um die Tochter des inhaftierten Gangsters Walid Schukri (Kida Khodr Ramadan). Dieser bietet seinem Mithäftling und ehemals korrupten Polizisten Erich Kessel (Fritz Karl) ein Kopfgeld für den Mörder an. Kurz darauf kommt Kessel auf Bewährung frei, und sein alter Kumpel Mario Diller (Nicholas Ofczarek) hat ihm einen Job als Barmann auf St. Pauli besorgt.

Täglich das Beste aus der Unterhaltungswelt bequem in Ihr Mail-Postfach? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter "PRISMA EMPFIEHLT" und erhalten ab sofort die TV-Tipps des Tages sowie ausgewählte Streaming- und Kino-Highlights.

Der gesamte Cast um Fritz Karl funktioniert in der jeweiligen Rolle sowie im Kollektiv tadellos. Besonders das Dreiergespann der ehemaligen Kumpels Kessel, Diller und Epstein (Martin Brambach) bringt viele zwischenmenschliche Nuancen in die Dialoge ein. Kompromisslose Männerfreundschaft war gestern, zu viel ist passiert. Doch obwohl man sich längst nicht mehr blind vertrauen kann, sich zwangsläufig sogar kritisch beäugt, scheint immer noch eine Verbindung zwischen den ehemaligen Kollegen durch.

Kida Khodr Ramadan verkörpert den libyschen Gangsterboss Schukri genauso souverän wie seine Rolle in "4 Blocks" – in der Dramaserie spielte er sich als libanesischer Clanchef "Toni" Hamadi in den Vordergrund. Mögen sich die Rollen auf den ersten Blick extrem ähneln, gibt es jedoch eindeutige Unterschiede: Als Hamadi war Ramadan nicht nur Gangster, sondern auch warmherziger Familienvater, diese Ebene gibt es hier nicht. Als Walid Schukri hingegen ist er berechnend und eiskalt.