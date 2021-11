Voll verschossen mit Ralf Schmitz: neue Datingshow in SAT.1

Acht Jahre lang moderierte Ralf Schmitz die RTL-Kuppelshow "Take me Out", nun kommt er bei SAT.1 mit einem ähnlichen Format zurück.

Originalität ist oft nicht unbedingt die entscheidende Stärke im Fernsehgeschäft. Wenn sich eine Idee bewährt hat, wird sie an anderer Stelle aufgegriffen und bisweilen nur leicht verändert. So muss man sich womöglichden Entstehungsprozess für die neue Dating-Show-Reihe "Voll verschossen mit Ralf Schmitz" vorstellen.

Sechs Folgen wurden zuletzt produziert, die SAT.1 nun jeweils am späten Freitagabend ausstrahlen möchte. Das Konzept greift das Thema auf, das der schlagfertige Moderator über immerhin rund acht Jahre bei dem RTL-Dating-Format "Take Me Out" bedient hat.