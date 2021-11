Impfgegner sabotieren Stefanie Heinzmanns Konzerte

Kein anderes Land in Westeuropa hat eine derart schlechte Corona-Impfquote wie die Schweiz – und das, obwohl in der Alpenrepublik die Fallzahlen extrem hoch liegen. Mit einer "nationalen Impfwoche" will das Land seit einigen Tagen seine Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, sich die Spritze geben zu lassen.