Armenien - Deutschland live bei RTL: Wird die Aufbruchstimmung konserviert?

Der letzte Spieltag der WM-Qualifikation steht an. In Europa entscheidet sich, wer sich für das umstrittene Turnier in Katar qualifiziert – die Deutsche Nationalmannschaft ist aber schon sicher dabei. Sportlichen Wert hat das Duell gegen Armenien also kaum, bereits Mitte Oktober, mit einem 4:0-Auswärtserfolg in Nordmazedonien, löste die DFB-Elf ihr Ticket. Vielmehr geht es jetzt darum, die Aufbruchsstimmung, die unter dem neuen Coach Hansi Flick Einzug erhielt, für das WM-Jahr zu konservieren. Ob dies gelingt, können Fußballfans wie zuletzt gewohnt bei RTL verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.15 Uhr, um 18 Uhr erfolgt der Anstoß in Armenien. Als Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund im Einsatz.