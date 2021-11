"Echt jetzt?! – mit Ilka Bessin": Comedy trifft Verbraucherschutz

Ilka Bessin umgibt sich dabei mit wechselnden Gästen und betrachtet ihre Themen "immer mit Augenzwinkern und ganz viel Humor, aber immer auch mit aufklärerischem Anspruch", wie es beim Sender heißt. In einem Aufruf an Zuschauer, die sich mit entsprechenden Anliegen bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment melden sollten, war einst die Rede von "Menschen, deren Katze per Post einen Handyvertrag zugeschickt bekommen hat, in deren Garten eine Ampel aufgestellt und installiert wurde" oder "um deren Grundstück plötzlich ein Zaun ohne Tor aufgestellt worden ist." Verrückte Welt!