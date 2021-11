"Die ultimative Chart Show": Was waren die Hits das Jahres 2021?

Auf dem ungewöhnlichen Sendeplatz am Sonntagabend zieht Oliver Geissen eine frühe Bilanz und kürt die erfolgreichsten Songs des Jahres 2021.Auf dem ungewöhnlichen Sendeplatz am Sonntagabend zieht Oliver Geissen eine frühe Bilanz und kürt die erfolgreichsten Songs des Jahres 2021.

Die ultimative Chart Show – Best of 2021! Die erfolgreichsten Hits des Jahres

Oliver Geissen hat's besonders eilig. Noch ist das Jahr nicht abgelaufen, schon zieht er in der prominent auf den Sonntag gerückten RTL-Musiksendung "Die ultimative Chart Show – Best of 2021! Die erfolgreichsten Hits des Jahres" eine erste Bilanz. Der Ranking-Spezialist blickt in der Show nicht nur auf die wichtigsten musikalischen Themen zurück, sondern auf eine außergewöhnliche Saison, in der zunächst zögerlich, dann immer leidenschaftlicher wieder öffentliche Musikveranstaltungen und nun auch Clubnächte für die Tanz-Fans möglich wurden. Mit der gebotenen buchhalterischen Genauigkeit gilt es zudem zu klären, welche 25 Singles und Alben zu den Überfliegern des Jahres zählen.