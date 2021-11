Marvel setzt umfassende Nachdrehs für "Doctor Strange 2" an

Der Kinostart von "Doctor Strange 2" wurde um mehr als einen Monat nach hinten verschoben. Nun kündigt Marvel umfassende Nachdrehs für den Film an. Was steckt dahinter?

Die Fans von Doctor Strange alias Benedict Cumberbatch brauchen derzeit viel Geduld: Erst vor wenigen Wochen hatte Marvel den ursprünglich für 25. März 2022 geplanten Kinostart von "Doctor Strange 2" in den USA auf 6. Mai 2022 verschoben. Nun berichtet das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" über "umfassende" Nachdrehs. Wie steht es wirklich um das Sequel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?