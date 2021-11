Impfgegner empören sich über geimpften Weihnachtsmann

Wohl kaum ein Weihnachtswerbespot wurde in der Vergangenheit in Großbritannnien so kontrovers diskutiert: Nachdem die britische Supermarktkette Tesco am Wochenende einen Clip mit dem Titel "This Christmas, Nothing's Stopping Us" ("Dieses Weihnachten hält uns nichts auf") veröffentlicht hat, sind bislang mehr als 1.500 Beschwerden bei der UK-Werbeaufsichtsbehörde eingegangen. Der Grund: ein geimpfter Weihnachtsmann.