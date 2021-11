Schauspieler Heath Freeman mit 41 Jahren verstorben

Schauspieler Heath Freeman ist tot. Der US-Amerikaner, der für Serien wie "Bones – Die Knochenjägerin" und "Navy CIS" vor der Kamera stand, wurde nur 41 Jahre alt.

Sein Manager Joe S. Montifiore bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem US-Branchenmagazin "Deadline". In einem Statement Montifiores heißt es: "Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unseres geliebten Heath Freeman. Er war ein brillanter Mensch mit einem intensiven und gefühlvollen Geist und hinterlässt einen bleibenden Eindruck in unseren Herzen." Freeman sei "sehr stolz auf seine jüngste Filmarbeit" gewesen und habe sich "sehr auf das nächste Kapitel seiner Karriere" gefreut, so Montifiore weiter.

Zuvor hatte das Model Shanna Moakler auf ihrem Instagram-Profil vom Tod ihres guten Freundes berichtet. "Ich bin untröstlich über den Verlust meines lieben Freundes Heath Freeman, talentierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, hervorragender Koch und ein guter Freund", schrieb die einstige "Miss USA" am Montag. Freeman war in den 2000er-Jahren durch Auftritte in Serien wie "Bones – Die Knochenjägerin" bekannt geworden, in der er zwei Staffeln lang in der Rolle des Serienmörders Howard Epps vor der Kamera stand. Bereits einige Jahre zuvor war der US-Amerikaner in der erfolgreichen Krimiserie "Navy CIS" zu sehen.

Todesursache unbekannt Sein jüngstes Projekt als Schauspieler, ein Western mit dem Titel "Terror on the Prairie", soll 2022 erscheinen. Darüber hinaus war Freeman vereinzelt auch als Produzent tätig, unter anderem für das 2011 erschienene Drama "Skateland – Zeiten ändern sich" mit "Twilight"-Star Ashley Greene in der Hauptrolle. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.