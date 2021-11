Mel Gibson dreht fünften "Lethal Weapon"-Film für verstorbenen Regisseur

Die "Lethal Weapon"-Reihe bekommt ein weiteres Kapitel: Hauptdarsteller Mel Gibson führt beim fünften Teil selbst Regie. Er erfüllt damit den Wunsch des verstorbenen Regisseurs der Kult-Reihe.

Auch nach dem Tod von "Lethal Weapon"-Regisseur Richard Donner im vergangenen Juli geht die Action-Reihe in eine weitere Runde: Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll das Franchise einen fünften Teil bekommen. Die Regie übernimmt erstmals Mel Gibson, der in den bisherigen vier Filmen die Hauptrolle des Sgt. Martin Riggs gespielt hatte. Auch im fünften "Lethal Weapon"-Film wird Gibon wieder als LAPD-Polizist vor der Kamera stehen.

Der erste Film der Reihe kam 1987 in die Kinos, Regisseur Donner drehte anschließend vier Fortsetzungen, zuletzt 1998. Ein fünfter Teil ist bereits seit Jahren im Gespräch, mehrere Drehbücher wurden verfasst, zuletzt von Richard Wenk ("The Equalizer"). Bis zu seinem Tod im Sommer, als er im Alter von 91 Jahren starb, hatte Donner an diesem fünften Teil gearbeitet.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Auf einer Veranstaltung am vergangenen Sonntag, über die die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, erklärte Mel Gibson, Donner "entwickelte das Drehbuch, und er kam damit ziemlich weit. Und eines Tages sagte er zu mir: 'Hör zu, Kid, wenn ich ins Gras beiße, wirst du es machen.' Und ich sagte: 'Halt die Klappe.' Er ist dann tatsächlich gestorben. Aber er hat mich gebeten, es zu tun, und ich habe damals nichts gesagt. Er sagte es seiner Frau und dem Studio und dem Produzenten. Also werde ich beim fünften Film Regie führen."