Alexander Kekulé glaubt: "2G ist Teil des Problems, nicht der Lösung"

Die vierte Corona-Welle hat Europa mit voller Wucht erreicht. In Österreich gilt bereits ein Lockdown für Ungeimpfte, in Deutschland werden verschiedene Regeln diskutiert. Im Interview bei n-tv erklärte Virologe Alexander Kekulé, weshalb er eine solches 2G-Konzept für problematisch hält.

3G, 2G, 2G+, Impfpflicht – in der Debatte um die vierte Corona-Welle stehen derzeit zahlreiche neue Regeln und Einschränkungen im Raum. Doch nicht alle Maßnahmen seien im Kampf gegen das Virus auch tatsächlich sinnvoll, wie der Virologe Alexander Kekulé am Montagabend im Interview mit dem Nachrichtensender n-tv erklärte.

Impfdurchbrüche seien derzeit ein großes Problem. Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle an der Saale mahnte: Menschen, die zweifach geimpft seien, "sterben nicht unbedingt daran", aber sie kämen "in die Krankenhäuser, sie liegen auf den Intensivstationen". Ein erneuter Lockdown sei nun nicht mehr zu vermeiden, wie der Mediziner feststellte: "Wir werden in eine Situation kommen oder wir sind fast schon in der Situation, wo wir um die Kontaktbegrenzungen nicht mehr herumkommen."