"Unbreakable" fliegt nach nur einer Folge aus dem RTL-Programm

Ein Satz mit X: Bereits nach einer Folge streicht RTL die neue Promi-Camp-Show "Unbreakable – Wir machen dich stark!" wieder aus dem Programm. Hintergrund dürften die extrem schwachen Quoten der Auftaktfolge sein. Am vergangenen Mittwoch holte "Unbreakable" gerade einmal maue 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Zwar war das Quotendebakel sicherlich auch dem überraschenden Reboot von "TV Total" bei der Konkurrenz von ProSieben geschuldet. Doch offenbar waren die Senderverantwortlichen nicht mehr davon überzeugt, dass die mit reichlich Pathos versehene Sendung in den folgenden Wochen besser reüssieren würde.

Bei "Unbreakable" geben Prominenten, die schwere private Zäsuren hinter sich haben, schonungslose Einblicke in ihreSchicksale. Als Lebenshilfe wird ihnen eine militärisch anmutende Camp-Ausbildung geboten – die Teilnehmenden waren etwa aufgefordert, sich aus einem Helikopter in einen See zu stürzen oder durch den Matsch zu robben.