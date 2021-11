Aktenzeichen XY ... ungelöst: die Fälle am 17. November 2021

In der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" präsentiert Rudi Cerne neue Fälle, bei denen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist.

In der Pandemie-Phase liegen die Nerven im Land blank, und die Unsicherheit weiter Teile der Bevölkerung ist groß. Das hat auch mit Verbrechen zu tun, die auf die neue Gemengelage reagieren, wie die aktuelle Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" leider zeigt. Rudi Cerne stellt einmal mehr neue Fälle vor, bei denen die Kriminalpolizei auf Hinweisgeber und mögliche Augenzeugen angewiesen ist. Als Appell, vorsichtig zu bleiben, darf man die Auswahl durchaus auch sehen.

So schildert Cerne, unterstützt durch ein Schauspieler-Team, das die Szenen eindringlich zum Leben erweckt und so präzise wie möglich nachstellt, eine nicht ganz untypische Situationen für Zeiten, in denen vor allem ältere Leute deutlich weniger vors Haus gingen. Zwei falsche Paketboten klingeln eine alte Dame heraus, die den vermeintlichen Lieferanten arglos die Wohnungstür öffnet. Es kommt zu einem brutalen Überfall.