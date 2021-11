Stern Crime: Wie der Maskenmann Deutschland in Angst und Schrecken versetzte

Dieser Fall hielt Deutschland in Atem und avancierte zu einem der bekanntesten Kriminalfälle des Landes: Über ein Jahrzehnt verbreitete der sogenannte "Maskenmann" unter Kindern und Eltern in Norddeutschland Angst und Schrecken. Mindestens 40 Jungen hat der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter missbraucht, nachdem er in Schullandheime und Internate, aber auch in Wohnungen eindrang. Dabei beging er drei Morde. Seinen Taten, die bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind, sowie den zugehörigen Ermittlungen widmet sich die dreiteilige True-Crime-Dokumentation "Stern Crime: Der Maskenmann", die im Frühjahr beim Streamingdienst TVNOW Premiere feierte und nun auch bei VOX zu sehen ist.