Netflix veröffentlicht jetzt jede Woche Top-10-Charts

Die aktuelle Bestenliste verrät: Zwischen 8. und 14. November wurde kein englischer Netflix-Film so ausgiebig gestreamt wie "Red Notice". Der Actionkracher mit Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot in den Hauptrollen wurde in dem Zeitraum 148,7 Millionen Stunden gestreamt – und das, obwohl der teuerste Netflix-Film aller Zeiten erst am 12. November Premiere feierte. Auf Platz zwei und drei folgen die Romanze "Love Hard" (58,6 Millionen Stunden) und der Western "The Harder They Fall" (33,1 Millionen Stunden). Beliebtester nicht-englischsprachiger Film war das italienische Krimidrama "Yara" mit knapp 18 Millionen Stunden.