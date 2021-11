"Harry Potter"-Stars feiern Wiedersehen in einem Special

Vierstündiges Doku-Event zum Geburtstag

Elvis lebt – zumindest bei VOX

80 Jahre alt wäre Musik-Legende Elvis Presley am 8. Januar 2015 geworden. Wie viele Menschen er durch seine Musik immer noch bewegt, wird der Frauenschwarm niemals erfahren: Am 16. August 1977 starb der "King", gezeichnet von Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, in seinem Anwesen in Memphis. In "Elvis lebt! Der King wird 80 – präsentiert von Andreas Gabalier" (Mittwoch, 3. Januar, um 20:15 Uhr) widmet sich VOX seinem Leben, seiner Musik und seinem ungebrochenen Mythos.

MEHR