Bauer sucht Frau: Schafhalter Dirk läuft die nächste Hofdame davon

Wir erinnern uns: Der Nachwuchs-"Bachelor" hatte zunächst Saskia zur Hofwoche eingeladen. Doch es kam zum Streit. "Du hast ja gestern gesagt, dass, wenn es mit dir nicht klappt, dann rufe ich halt die anderen an. Als wäre ich einfach ersetzbar", erklärte Saskia und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Nun gab es das Sequel mit einem fast identischen Drehbuch.

Das war natürlich die falsche Antwort. Nach Saskia packte auch Sophie ihre Koffer. "Dirk hat nicht realisiert, dass es sich nicht gehört, mit einer Frau, die man kennenlernen will, über andere Frauen zu reden." Scheint so, als müsse der 24-Jährige in Sachen Liebe ein bisschen Nachhilfe nehmen.