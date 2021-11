Berlin hinter Gittern: Doku bei kabel eins blickt hinter die Kulissen einer JVA

Comeback mit Pufpaff

"TV Total" büßt in Folge 2 an Quote und Qualität ein

Nach einem vielversprechenden Auftakt in die neue "TV Total"-Ära wollten die Gags in der zweiten Folge nicht so recht zünden. Auch die Einschaltquoten konnten nicht mit denen der Vorwoche mithalten.

