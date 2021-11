Grateful Dead bekommt Biopic - Martin Scorsese führt Regie

Biopics über Musik-Legenden liegen voll im Trend. Martin Scorsese dreht nun einen Film über Grateful Dead. Seinen Hauptdarsteller hat er schon gefunden.

Erst kürzlich beendete Martin Scorsese die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Killers of the Flower Moon", nun arbeitet der 79-Jährige bereits an seinem nächsten Projekt: einem Film über die US-Rockband Grateful Dead. Das berichtet "Deadline Hollywood". Demnach soll Jonah Hill, mit dem Scorsese bereits für "The Wolf of Wall Street" zusammengearbeitet hatte, den Grateful-Dead-Sänger Jerry Garcia spielen. Hill teilte via Instagram den "Deadline"-Artikel – offenbar eine Bestätigung der Nachricht.

Das Drehbuch zu dem noch titellosen Biopic verfassen unter anderem Scott Alexander und Larry Karaszewski ("American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson"), als ausführende Produzenten sind mehrere ehemalige Grateful-Dead-Mitglieder an Bord. Der Film, über dessen Inhalt noch nichts bekannt ist, wird für Apple gedreht – der Konzern produzierte bereits Scorseses "Killers of the Flower Moon".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Grateful Dead wurden 1965 in San Francisco gegründet. Frontmann Jerry Garcia starb 1995 im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt, wenig später verkündete die Band ihre Auflösung.

Regisseur Martin Scorsese gilt als Musik-Experte in Hollywood. Er drehte bereits Dokumentationen über die Rolling Stones, Bob Dylan und George Harrison. Nun also ein Biopic. Die sind derzeit bei den Filmfans sehr beliebt. In den vergangenen Jahren feierten die Biopics über Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody") und Elton John ("Rocketman") große Erfolge.