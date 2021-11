Zu gewinnen: neues Album von Hape Kerkeling

Bei all seinen Erfolgen als TV-Entertainer, Schauspieler und in den letzten Jahren vor allem als Bestsellerautor, gilt Hape Kerkelings große Liebe der Musik. Worum es auf seinem neuen Album geht, verrät schon der Titel: "Mal unter uns …". Mit den Geschichten, die er in den Songs erzählt, spricht der Künstler seine Zuhörer direkt an und nimmt sie mit in seine Welt. prisma verlost zwei CDs.