"The Crown": Dominic Wests Sohn spielt den jungen Prinz William

Dominic West spielt in der fünften Staffel von "The Crown" Prinz Charles. Sein Seriensohn Prinz William wird sein echter Sohn sein.

Die Besetzung legt nahe, dass in der fünften Staffel die Ereignisse vor und möglicherweise auch nach dem tragischen Unfalltod von Lady Diana – gespielt von Elizabeth Debicki – erzählt werden. Der echte Prinz William musste mit 15 Jahren verkraften, dass seine Mutter gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Dodi Al Fayed bei einem Autounfall ums Leben kam. Al Fayed wird in "The Crown" von Khalid Abdalla ("Kite Runner") verkörpert.

In der fünften Staffel "The Crown", die in den 90er-Jahren spielt, übernimmt Imelda Staunton die Hauptrolle der Königin Elizabeth II. Zuvor wurde die Queen zwei Staffeln lang von Oscar-Preisträgerin Olivia Colman gespielt. Außerdem dabei: Jonathan Pryce als Charles' Vater Prinz Philip, Lesley Manville als Charles' Tante Prinzessin Margaret, sowie Jonny Lee Miller in der Rolle des Premierministers John Major.