"Faking Hitler" mit Moritz Bleibtreu: Drei Tage Dreh in der Badewanne

Moritz Bleibtreu: Wie Sie schon sagten, das war Ende der 90er-Jahre und ist lange her. Ich habe dann über 15 Jahre lang auch nur Kino gemacht. Aber man muss sagen, dass es ja mittlerweile eine Entwicklung gibt und dass in dem Bereich der Streamer wirklich gute Geschichten erzählt werden. Das kann und sollte man nicht ignorieren. Aber meine Liebe zum Kino bleibt ungebrochen.

Ich habe das Drehbuch bekommen und fand es spannend und auch sehr unterhaltsam. Dann blieb nur die Frage, ob man sich vom Stil her trauen würde, den Weg humoristisch zu gehen oder ob es eher in Richtung Doku-Drama gehen sollte. Mir war es wichtig, dass die Beschwingtheit in den Figuren bleibt. Als es klar wurde, dass das so sein soll, war ich dabei.