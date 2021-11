The Masked Singer 2021: Christina Stürmer war die Heldin

Als eine von zehn Masken trat die Heldin in der fünften Staffel von "The Masked Singer" auf. Unter dem Kostüm verbarg sich Christina Stürmer .

"Die Heldin verkörpert großen Kampfgeist. Das Kostüm ist wirklich eine Herausforderung. Der Mantel ist wahnsinnig schwer. Wir haben extra eine Nackenstütze eingebaut, damit der Kopf etwas entlastet wird", sagte Gewandmeisterin Alexandra Brandner, die mit ihrem Team etwa 700 Stunden an dem Kostüm gearbeitet hat.

Die Heldin brauchte nicht nur Kampfgeist, sondern auch Stärke. Insgesamt wiegt das Kostüm satte 30 Kilogramm. Die 600 Zöpfe der Maske wurden in 150 Arbeitsstunden einzeln von Hand geflochten. Das Heldin-Kostüm besteht aus 47 einzelnen Elementen wie Rüstungsteilen, Zierelementen und Accessoires.

Was sagte das Ratepanel?

Rea Garvey glaubte an Christina Stürmer oder Oonagh. Ruth Moschner brachte Silbermond-Sängerin Stephanie Kloß, La Fee und Jennifer Weist ins Spiel. Steven Gätjen glaubte an Sport-Moderatorin Andrea Kaiser. Janin Ullmann konnte sich Jana Pallaske vorstellen. Thore Schölermann spekulierte, dass ABBA-Sängerin Agnetha oder Sarah Connor die Heldin sein könnte. Joko Winterscheidt war sich sicher, dass Jeaninne Michaelsen in dem Kostüm steckt.