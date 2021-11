Dengler – Kreuzberg Blues: Kritik zum ZDF-Film

Geht es um Mieten, verstehen die Berlinerinnen und Berliner keinen Spaß. Nachdem das Verfassungsgericht im Sommer den Mietendeckel einkassiert hatte, gingen Zehntausende auf die Straße. Wenige Monate später stimmte eine komfortable Mehrheit der Wählerschaft beim Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" mit "Ja". Es brodelt in der Hauptstadt – und in anderen deutschen Großstädten, in denen die Mietpreise bisweilen ins Unermessliche steigen. Inmitten dieser politisch heiklen Gemengelage begibt sich Privatermittler Dengler alias Ronald Zehrfeld in seinem neuen Fall "Kreuzberg Blues" auf die Jagd nach skrupellosen Investoren. Eine Immobilienfirma im berühmten Berliner Stadtbezirk wird verdächtigt, mit dubiosen Methoden für einen Entmietungsskandal zu sorgen.