"The Consultant": Christoph Waltz dreht Serie für Amazon Prime

Er ist einer der begehrtesten Schauspieler Hollywoods: Christoph Waltz ist aktuell noch als Bösewicht Blofeld in dem neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" im Kino zu sehen. Doch der zweifache Oscar-Preisträger ("Inglourious Basterds", "Django Unchained") hat bereits das nächste Projekt an der Angel. In der neuen Amazon-Prime-Serie "The Consultant" wird der 65-jährige Österreicher die Hauptrolle übernehmen. Dies gab der Streamingdienst am Freitag bekannt.