"Westwall": ZDF zeigt nur die ersten zwei Folgen im TV

Die ZDF-Event-Serie "Westwall" erzählt über sechs Folgen die Geschichte einer jungen Polizeischülerin (Emma Bading), die in Nazi-Intrigen verwickelt wird und einen irren Trip in die eigene Vergangenheit unternehmen muss. Ähnlich ungewöhnlich wie der Inhalt des Coming-of-Age-Polit-Thrillers ist auch sein Ausstrahlungsmodus, denn erstmals in der Geschichte des ZDF wird eine Serie zwar im Hauptprogramm nur "angespielt". Wer danach weiterschauen will, muss dies in der Mediathek tun.