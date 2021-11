Adele-Konzert im TV: Emma Thompson stiehlt allen die Show

Adele gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart – wenn heute noch jemand den Titel "Queen of Pop" verdient, dann sie. Auch mit ihrer langersehnten vierten Platte, "30", erobert sie die Welt gerade wieder im Sturm. Bei ihrem großen Comeback im britischen TV am Sonntagabend stahl ihr nun jedoch keine Geringere als "Harry Potter"-Darstellerin Emma Thompson die Show: Im Konzertformat "An Audience with Adele", in dem die Sängerin live vor Freunden, Fans und zahlreichen Prominenten ihre neuen Songs performte und Fragen aus dem Publikum beantwortete, machte Thompson nämlich mit einer ausgelassenen Tanzeinlage auf sich aufmerksam.