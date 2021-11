Adam sucht Eva 2021: Wer ist Kandidatin Anna Juliana Jaenner?

Anna Juliana Jaenner wurde in Wien geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Berlin. Die österreichische Schauspielerin hat in verschiedenen TV-Produktionen mitgespielt, u.a. "Anna und die Liebe", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Die Rosenheim-Cops". Ihre erste Kinohauptrolle spielte sie in dem französischen Kinofilm "La chair de ma chair". Auch am Theater war sie zu sehen.

Apropos Date: Bei der Frage nach einem verrückten Date hat Anna Juliana Jaenner tatsächlich eine recht lustige Geschichte zu erzählen. "Wir hatten ein superschönes Date beim Italiener und haben gegessen und wollten noch in eine Bar gehen auf einen Drink. Ich bin kurz auf die Toilette gegangen, gehe also runter in den Keller, gehe rein in die Toilette, mache dir Tür zu und außen fällt der Griff ab", erzählt die Österreicherin. "Ich hatte mein Handy dabei, aber es hatte zero Empfang. Und dann kam ewig niemand. Ich habe versucht, die Tür einzutreten und so. Irgendwann hat mich ein Kellner rausgeholt, aber es waren sicher so 35 Minuten. Ich gehe nach oben und dachte, mein Date ist safe gegangen, aber da sitzt der oben und trinkt Grappa an der Bar, weil er dachte, ich bin abgehauen. Es hat zwar dann nicht geklappt, aber wir sind sehr gute Freunde geworden."