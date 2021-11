"Alien" und "Blade Runner" werden als Serien neu verfilmt

Ohne Ridley Scott wäre das Science-Fiction-Genre nicht das, was es heute ist. "Alien" (1979) war stilbildend, "Blade Runner" (1982) wenige Jahre später erst recht. Nun sollen beide Kultfilme zurückkehren – und zwar im Serienformat! Wie Scott selbst in einem Gespräch mit der "BBC" andeutete, soll es sich bei der Live-Action-Adaption von "Blade Runner" um eine zehnteilige Serie handeln. Die Produktion der Pilotfolge stehe bereits in den Startlöchern, so der 83-Jährige.