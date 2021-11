GZSZ: Paul Wiedmann kehrt mit großem Drama zurück

"Ich verstehe die Welt nicht mehr!", sagt Niklas Osterloh: "Als ich die Drehbücher gelesen habe, musste ich direkt noch ein zweites Mal lesen, um sicherzugehen, dass es sich nicht um eine Verwechslung handelt." Seine Rolle Paul Wiedmann kehrt nach drei Monaten in Kanada zurück an den Kiez. Im Gepäck hat er einen Seitensprung. Nun droht er, alles zu verlieren.

"Meine Rolle Paul war in einem wunderschönen Naturschutzgebiet in Kanada irgendwo im Nirgendwo. Nach drei Monaten in der Wildnis kommt er nun zurück mit dem Taxi vom Flughafen auf den Kiez", erklärt der Schauspieler. Doch die Wiedersehensfreude bei Pauls Frau Emily (Anne Menden) währt nicht lange. "Paul ist einfach eine ehrliche Haut und konnte nicht anders, als Emily die Wahrheit zu sagen. Aber vielleicht hat er es auch nur gesagt, um sich besser zu fühlen und nicht mit der Lüge leben zu müssen. In jedem Fall hat er Emily damit sehr verletzt", verrät Osterloh.