"Tatort" aus Dortmund: Aus dem Leben gerissen

Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher

Multitalent Volker Lechtenbrink gestorben

Schauspieler Volker Lechtenbrink stellte sein Talent in unzähligen Rollen unter Beweis – unter anderem in dem Kriegsfilm "Die Brücke". Zudem war Lechtenbrink als Sänger und Synchronsprecher aktiv. Am Montag verstarb das Multitalent im Kreise seiner Familie.

