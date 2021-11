Marie Versini gestorben – sie spielte Winnetous Schwester

Ihre Rolle als Nscho-Tschi machte sie berühmt. Nun ist die französische Schauspielerin Marie Versini am Montag im Alter von 81 Jahren nach längerer, schwerer Krankheit verstorben. In Guingamp in der Bretagne nahm ihre Familie Abschied. Die traurige Nachricht wurde inzwischen auch auf der Webseite der Schauspielerin bestätigt. "Sie dankt allen ihren Fans für ihre Freundschaft und Loyalität", steht dort geschrieben – über einem Bild, welches sie in ihrer bekanntesten Rolle als amerikanische Ureinwohnerin und Häuptlingstochter zeigt.