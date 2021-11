"Die Wand der Schatten": interkultureller Konflikt um einen heiligen Berg

Den Sherpas gilt der Kumbhakarna als heiliger Berg. Ihn zu besteigen, ist deshalb verpönt. Doch die Hilfe der Sherpas wird bei Bergtouren gerne in Anspruch genommen – und das bringt Geld.

Es war eine Premiere in der Geschichte des Bergsports: 2019 gelang es den Russen Dmitry Golovchenko und Sergey Nilov erstmals in der Geschichte den Kumbhakarna, den 32. höchsten Berg der Erde, über seine gefürchtete Ostwand zu erklimmen. Ohne die Hilfe eines ortskundigen Sherpa wäre das vielleicht nie gelungen. Dabei gilt der über 7.000 Meter hohe Gipfel in der lokalen Kirant-Religion als heiliger Berg. Diejenigen, die versuchten, ihn zu besteigen, verloren allzu oft ihr Leben. Der Dokumentarfilm "Die Wand der Schatten" von Eliza Kubarska, nun erstmals auf ARTE zu sehen, erzählt von diesem interkulturellen Konflikt.