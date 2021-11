"Bares für Rares": Anne Gesthuysen und Frank Plasberg verkaufen ihre Schätze

Großer Show-Bahnhof auf Schloss Drachenburg: Horst Lichter führt wieder einmal durch eine XXL-Ausgabe von "Bares für Wares" zur besten Sendezeit am Mittwochabend. Diesmal werden bei der Trödelsendung Prominente vorstellig: So bieten unter anderem die Moderatorin Anne Gesthuysen und ihr Ehemann, der streitbare TV-Journalist Frank Plasberg, ein leuchtendes Objekt aus Plasbergs Sammlung an. Was es damit auf sich hat, wird im Vorfeld nicht verraten. Nur soviel: Es fristete zuletzt eine eher unglamouröse Existenz im Keller des Paars.