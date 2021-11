Geri Horner trauert um ihren Bruder

Ex-"Spice Girls"-Mitglied Geri Horner, besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Gerri Halliwell, trauert: Ihr großer Bruder ist nach einem Zusammenbruch gestorben. Max Halliwell wurde nur 54 Jahre alt. Dies berichtete die britische Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf mehrere Quellen.

Bereits am vergangenen Mittwoch seien Rettungskräfte zum Haus von Max Halliwell in der englischen Gemeinde Berkhamsted gerufen worden: Der Mann, der für ein umweltfreundliches Technologieunternehmen arbeitete, sei zusammengebrochen, heißt es. "Die Polizei wurde um 9.40 Uhr gerufen", bestätigte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei er sofort in das nahe gelegene Watford General Hospital gebracht worden. Hier soll Halliwell schließlich auf der Intensivstation gestorben sein. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten, sind, laut der zuständigen Polizeibehörde noch nicht geklärt: "Sein Tod wird als nicht verdächtig eingestuft und dem Gerichtsmediziner übergeben", heißt es.