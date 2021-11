Dieter Bohlen und ein Hauch von Roman Herzog

Länger nichts gehört von Dieter Bohlen, dem geschassten Ex-DSDS- und Ex-"Supertalent"-Juror. Jetzt aber meldete sich der "Pop-Titan" in einem für ihn außergewöhnlichen Video-Statement bei Instagram zu Wort. Bohlen rechnet darin knallhart ab – nicht jedoch mit RTL oder der Musikbranche, sondern mit der deutschen Politik und der schlechten Impfquote im Land.

"Stell dir vor, wir wären alle zur Impfung gegangen! Leute, ich glaube, unser Problem jetzt, vierte Welle und dieser ganze Sch..., den würde es jetzt nicht geben", ist sich Bohlen sicher. Er selbst habe sich als "einer der Ersten" impfen und inzwischen auch boostern lassen. Nun frage er sich: "Wie kann es sein, dass Deutschland am Anfang noch führend war in der ganzen Corona-Geschichte und mittlerweile ganz weit nach hinten gefallen ist?"

So kommt Bohlen auf das Thema zu sprechen, das ihn eigentlich umtreibt: politische Inkompetenz, wie er sie wahrnimmt. "Wie kann es sein, dass wir beim digitalen Leben zurückgefallen sind und bei vielen, vielen anderen Sachen?" Vor zehn Jahren noch habe Deutschland unter den 100 erfolgreichsten Unternehmungen der Welt über ein Dutzend Firmen gehabt, heute mit SAP nur noch "so eine halb vielleicht". Bohlen besorgt: "Wir haben alles verpennt. Und an wem liegt das?" Die Verantwortung sieht der 67-Jährige bei der Politik.