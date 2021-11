"Red Notice" bereits der zweitmeistgesehene Film bei Netflix

Der Thriller mit Sandra Bullock in der Hauptrolle brauchte 28 Tage um diesen Wert zu erreichen. Gut möglich also, dass er schon bald von "Red Notice" abgelöst wird. Letzterer steht logischerweise auch in den Top-10-Charts der meistgesehenen englischsprachigen Filme der Woche erneut auf Platz eins. Stattliche 129,1 Millionen Sehstunden brachte "Red Notice" in der Woche vom 15. bis 21. November zustande. Auf Platz zwei folgt der Weihnachtsfilm "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern" (24,77 Millionen Sehstunden) mit Vanessa Hudgens in der Hauptrolle. Platz drei geht an die Weihnachtskomödie "Love Hard" (21,1 Millionen Sehstunden) mit Nina Dobrev ("Vampire Diaries").