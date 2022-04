"Sing meinen Song": Neue Staffel wurde wieder in Südafrika gedreht

Popsänger Johannes Oerding ("Kreise") wird auch in diesem Jahr als Gastgeber fungieren. Bereits 2021 empfing der Wahl-Hamburger Musikgrößen wie Stefanie Heinzmann, DJ BoBo oder Gentleman. 2018 war er neben Stars wie Álvaro Soler und Milow unter Moderation von Michael Patrick Kelly selbst zu Gast. In der nun folgenden Staffel neun geht es nicht weniger prominent zu: Mit Nightwish-Sängerin Floor Jansen und Singer-Songwriter Kelvin Jones sind gleich zwei international bekannte Künstler am Start. LOTTE, ELIF und Clueso sind vor allem im deutschsprachigen Raum seit Jahren beliebt. Komplettiert wird der Cast durch Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, die zusammen das Musiker-Duo SDP bilden.

Die ersten sieben Folgen (fortan wöchentlich) werden wie gewohnt je ein Œuvre der soeben genannten Acts in den Fokus nehmen: In der ersten Folge dreht sich alles um die Songs von Clueso, die von den Musikerkolleginnen und -kollegen ein neues Gewand verliehen bekommen. Direkt im Anschluss (um 22.20 Uhr) zeigt VOX "Die Clueso-Story": Im Gespräch mit Laura Dahm gewährt Thomas Hübner, wie Clueso mit bürgerlichem Namen heißt, Einblicke in seine Karriere und in seine Kindheit in der DDR. In der letzten "Sing meinen Song"-Folge am Dienstag, 14. Juni, stehen schließlich erneut die Duette auf dem Plan.