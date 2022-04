Jared Padalecki in Autounfall verwickelt: "Glück, dass er noch lebt"

Der frühere "Supernatural"-Star Jared Padalecki hatte einen schweren Autounfall. Sein langjähriger Co-Star Jensen Ackles sagte, Padalecki habe Glück, dass er noch am Leben sei.

Ackles erzählte laut Medienberichten bei einem Fan-Event in New Jersey von dem Vorfall. Ackles entschuldigte am Sonntag bei einer "Supernatural"-Convention seinen abwesenden Kollegen. "Ich vermisse meinen Kumpel", sagte der Schauspieler allein auf der Bühne. "Er lässt euch herzlich grüßen", ließ er von Padalecki ausrichten. "Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er ist traurig, dass er nicht hier sein kann".