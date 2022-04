Michael Ballack heute in der Höhle der Löwen: Was stellt er vor?

Ein echter Star-Gründer in der "Höhle der Löwen": Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack stellt gemeinsam mit seinen Partnern sein Start-up vor, um sich einen Deal zu holen. Doch worum geht es bei "Lucky Plant"?

Bei dem Produkt, das Ballack gemeinsam mit Bernhard Unger und Dr. Thomas Hüster großmachen will, handelt es sich um ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel auf Basis der Pechnelke, "die eigentlich Glücksnelke heißen müsste, denn sie ist eine fantastische Pflanze", erklärt Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster. "Sie produziert besondere sekundäre Pflanzenstoffe, die das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen und die Aufnahme von Nährstoffen fördern. Das Besondere an ihr ist: Das macht sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Pflanzen, die in ihrer Nähe wachsen. Dieses Wissen wollten wir für unser Produkt nutzen."