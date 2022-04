GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter: So sah sie früher aus

Das Foto teilte sie bei Instagram (hier klicken) und schrieb dazu: "Ihr wolltet so lange schon ein Bild von mir vor meiner Transition sehen." In ihrer Instagram-Story erklärte sie, warum sie sich dazu entschlossen hat, das Bild zu veröffentlichen. "Ich fühle mich damit wohl, ein Bild von früher zu zeigen. Ich identifiziere mich nicht mehr damit. Ich sehe da nicht mich." Zudem wisse sie, dass sie damit die Aufmerksamkeit bekomme, "und die Leute dann zuhören werden". Gerade habe sie eine "negative Erfahrung" gemacht, bei der sie beleidigt worden sei. Sie sei dann in den Diskurs mit der Person gegangen und habe feststellen müssen, dass noch immer viel "Redebedarf" bestehe. Sie möchte aufklären und anderen transidenten Menschen helfen.

Die Erkenntnis, dass sie eine Frau sei, sei kein Aha-Moment gewesen, sondern ein "schleichender Prozess", der ihr sehr schwer gefallen sei. Welche geschlechtsangleichenden Maßnahmen sie habe vornehmen lassen, wolle sie den Followern nicht sagen. Sie wolle keinen Leitfaden für andere transidente Menschen geben, die Entscheidung, ob und welche Operationen man machen lasse, müsse jeder selbst entscheiden. Weitere Fragen wolle sie ihren Followern in den nächsten Tagen in einem "Q&A" beantworten.

Für das Instagram-Bild erhielt sie bereits zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "Immer wunderschön", schreibt Entertainer Riccardo Simonetti (29). "Liebe, Liebe, Liebe", lautet Stefanie Giesingers (25) Kommentar. "Ach Alex, mein Herz wird warm, wenn ich dieses Bild sehe und deinen Text lese", erklärt Moderatorin Marlene Lufen (51). Influencerin Farina Opoku schreibt: "Es ist so verrückt, wenn ich daran zurückdenke, dich so kennengelernt zu haben. Für mich warst und bist du irgendwie schon immer die, die du eben bist. Liebe dich so oder so."