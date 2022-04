Sandra Maischberger im prisma-Podcast: die Investigative

Sie ist seit Jahrzehnten tonangebend in Sachen TV-Politik-Talk: Sandra Maischberger hat auch die unbequemen Fragen an vormals sakrosankte Staatsdiener salonfähig gemacht. Mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun sprach sie nun über ihre Sendung "maischberger", ihren Umgang mit Kritik und ihre eigene Firma.

Mit "maischberger. die woche" hat sie ein neues Genre von Talkshows geprägt, die weniger von kurzlebigen Gags und schnellen Hinguckern geprägt sind, sondern vor allem investigative Ansprüche bedienen. Sandra Maischberger ist neben Anne Will und Maybrit Illner eines der Gesichter des deutschen Polit-Talks. In der aktuellen Folge unseres Promi-Podcasts "HALLO!" befragte sie prisma-Chefredakteur Stephan Braun zu ihrer Arbeitsweise, ihrem Umgang mit Kritik und natürlich zu ihrer neuen Sendung "maischberger". Hier sind einige Auszüge:

"Ich arbeite hart an dem, was ich tue. Natürlich versuchen mein Team und ich stets, die Sendung bestmöglich zu besetzen, aber auch die Fragen gewählt zu stellen. Unser Ziel ist es, jedes Mal die bestmögliche Sendung auf die Beine zu stellen."

Über ihre neue Sendung "maischberger", die ab Mai dienstags und mittwochs ausgestrahlt wird:

"Unser Ziel ist es, nicht nur große Themen wie den Krieg oder Corona zu behandeln. Unsere Themenpalette soll weiter breit aufgestellt sein, genauso wie die Formate, in denen wir die Themen behandeln. Damit wir so viele verschiedene Themen und Gäste in unserer Sendung unterbringen können, wird es den zweiten Sendetermin in der Woche geben."