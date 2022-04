Maybrit Illner: Streit über "Kriegsrhetorik" – Gabriel verteidigt Scholz

Der Krieg in der Ukraine und die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt sind am Donnerstag erneut Thema bei Maybrit Illner. Zum Streitpunkt werden nicht nur die Machbarkeit der Waffenlieferungen – auch die Frage "wird es einen Gewinner geben?" spaltet die Gäste.

Maybrit Illner begrüßt den ehemaligen Vize-Kanzler und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, die deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weisband, Verteidigungsexpertin Claudia Major sowie Erich Vad, ehemaliger militärische Berater von Angela Merkel.

Wo bleibt die von SPD-Kanzler Olaf Scholz versprochene Zeitenwende? Das möchte Maybrit Illner zu Beginn der Sendung wissen. Deutschland liefert immer noch keine schweren Waffen in die Kriegsgebiete der Ukraine, obwohl das Land – so sehen es ebenfalls viele Nato-Bündnispartner – diese Waffen dringend zur Verteidigung der russischen Angriffe benötige.

Erich Vad ist Brigadegeneral a. D. und ehemaliger militärischer Berater der Altkanzlerin Angela Merkel. Als "Militärexperte" hält er wenig von den lautstarken Forderungen nach Lieferungen von Kampf- oder Schützenpanzer. Waffen, die in dieser Form auch von anderen Bündnispartnern nicht geliefert werden. Dieser Schritt sei zu dem aktuellen Zeitpunkt auch nicht logisch, findet der Militärexperte. Das Fehlen einer grundlegenden Infrastruktur und Logistik führe dazu, dass diese Panzer die Ostukraine niemals erreichen würden. "Es hat keinerlei militärisch operative Relevanz für die nächsten Wochen und Monate", so Vad. Ebenfalls widerspricht er den Stimmen, die behaupten, dass alle ukrainischen Soldaten mit den westlichen Waffen umgehen können. Die Ausbildungsprozesse seien, nach Beurteilung des Militärexperten, nicht in wenigen Tagen zu schaffen. Dies sei weder verantwortungsvoll noch möglich.

Als die deutsch-ukrainische Publizistin Weisband und Verteidigungsexpertin Major davon sprechen, wie wichtig es sei, dass die Ukraine diesen Krieg "gewinnt" und dass Deutschland – Bundeskanzler Scholz vorweg – dies auch betonen sollte, übt Vad scharfe Kritik: "Militärische Lösungen als ultimatives Ziel dazustellen, das ist doch verrückt! Das Ziel muss Waffenstillstand sein und den Krieg zu beenden – und nicht auf Sieg zu setzen." Der Militärexperte weist auf Russland als Nuklearmacht hin. Es gehe also um einen möglichst schnellen Ausstieg aus dem Konflikt. Daher rät der Militärexperte dringend von der "Kriegsrhetorik" ab, vor allem wenn es um einen Sieg von einer Seite geht: "Das ist ein Fehler!".

"Wenn wir Glück haben, wird das ein Waffenstillstand – kein Frieden" CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter ist weder hinsichtlich der Waffenlieferungen noch der, in Vads Augen, nicht angemessenen Kriegsrhetorik einer Meinung. Er finde es sogar "fatal", wenn davon gesprochen wird, dass die Ukraine nicht militärisch gewinnen soll: "Dieser Krieg kann nur militärisch gewonnen werden. Ich glaube der Atomkrieg ist wahrscheinlicher, wenn wir der Ukraine nicht helfen." Der CDU-Politiker widerspricht weiter: "Es geht nicht darum, Russland zu besiegen – aber die Ukraine muss gewinnen."