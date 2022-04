Linda Evangelista trauert um ihre beste Freundin

Schwere Zeiten für Ex-Model Linda Evangelista (56): Auf Instagram teilte sie mehrere Fotos von ihrer verstorbenen besten Freundin. "Heute haben wir meine beste Freundin Sue beerdigt. Mein Ein und Alles", heißt es in dem Post. "Im Moment fehlen mir die Worte, weil der Schmerz so stark ist. Ich werden diesen Post bald updaten."

Unter dem Beitrag drücken zahlreiche Promis ihr Beileid aus und spenden Trost. Marc Jacobs (59) schreibt etwa, dass es ihm leid tue um ihren Verlust. Carla Bruni (54) sendet Liebe und Naomi Campbell (51) schreibt: "Es tut mir so leid Elos, ich denke an dich und schicke Liebe und mein Beileid zu dir und Sues Familie."

Woran Evangelistas Freundin gestorben ist, ist nicht bekannt. Ihre Kollegin, Supermodel Christy Turlington (53), geht in ihrer Beileidsbekundung etwas mehr ins Detail: "Es tut mir so leid, Linda. Ich weiß, du warst an ihrer Seite während alledem und ich bin sicher, dass sie dir sehr dankbar war. Ich sende dir Liebe."