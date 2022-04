Xavier Naidoo mit Sinneswandel: "Von Verschwörungserzählungen geblendet"

Xavier Naidoo bittet für die "verstörenden Äußerungen", die er in den vergangenen Jahren von sich gegeben hat, um Entschuldigung. Woher dieser Sinneswandel?

"Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte": Mit diesen Worten und ernster Miene beginnt Musiker Xavier Naidoo (50) einen Videobeitrag, den er bei YouTube hochgeladen hat . Doch wer daraufhin auf eine neue Verschwörungstheorie spekuliert, mit denen der Sohn Mannheims in den vergangenen Jahren vornehmlich aufgefallen war, der wird überrascht. Denn Naidoo habe "erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und, dass ich ihn den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe."

Warum Naidoo bewusst wurde, dass er sich - wie er es ausdrückt - "teilweise" geirrt habe, enthüllt der Star zu Beginn des Videos. Der Krieg in der Ukraine habe ihm die Augen geöffnet: "Wie euch haben auch mich die Ereignisse der vergangenen Wochen bestürzt und aufgerüttelt. Die brutale russische Invasion in die Ukraine. Die Gewalt, die Menschenverachtung, die Tatsache eines Krieges, der gar nicht weit von uns entfernt ist."

Weiter erklärt Naidoo: "Dazu müsst ihr wissen: Meine Frau kommt aus der Ukraine. Und ihre, unsere Familie lebt dort. [...] Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte." All das habe ihn dazu veranlasst, mit seinen Liebsten zu sprechen und sich selbst und eigene Aussagen aus der Vergangenheit kritisch zu hinterfragen. Das Video beendet er mit den Worten: "Peace. One Love. Euer Xavier."