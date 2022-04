DFB-Pokal 21/22: ARD zeigt HSV gegen Freiburg live

Die alte Fußballweisheit "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze" wurde in den vergangenen Jahren ad absurdum geführt – zumindest, was die Finalpaarungen anging. Seit 2012 stand verlässlich jedes Jahr eines der Branchenschwergewichte FC Bayern München und Borussia Dortmund im Endspiel in Berlin. Doch dieses Jahr ist alles anders: Die Münchner schieden mit einer denkwürdigen 0:5-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach frühzeitig aus, die Konkurrenten aus Dortmund musste nach der Niederlage gegen St. Pauli im Achtelfinale alle Hoffnungen auf eine Titelverteidigung begraben.